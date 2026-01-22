バッグの中で小物が散らかりがちな人ほど、開閉が簡単で中身が見渡しやすいポーチは頼りになります。そこで今回は、ダイソーで見つけた無印そっくりの便利なポーチをご紹介します！フラットでかさばらず、用途を選ばないサイズ感。すぐ使うもの、まとめたいもの、分けて持ちたいもの、それぞれにちょうどよく収まります。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポケット付バネ口ポーチ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソ