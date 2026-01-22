ダイソーをパトロールしていると、手芸グッズ売り場で気になる商品を発見。様々な場所で活用できる、テープの付いた面ファスナーが￥110（税込）で販売されていたんです。ハサミでサクッとカットできるので、好きな大きさにできるのが◎アイデア次第で暮らしの快適度を爆上げできるので、要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ファスナーテープ（粘着タイプ、黒、25mm×30cm）価格：￥110（税込）サイズ（約