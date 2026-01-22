「1月22日」。今日は何の日でしょう？答えは「カレーの日」。カレーの製造を行う事業者の全国団体・全日本カレー工業協同組合が制定、一般社団法人・日本記念日協会により認定、登録されています。社団法人全国学校栄養士協議会が、1982（昭和57）年に学校給食の意義や役割についての理解や関心を高めるための「学校給食週間」（毎年1月24日〜30日までの期間）を前に、子どもたちに好まれていた「カレー」を全国の学校給食の統一メ