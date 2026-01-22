音楽ユニット「YOASOBI」のAyase（31）が21日、自身のインスタグラムを更新。メンバーのikuraこと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）との「サシで新年会」を報告した。「りらとサシで新年会YOASOBIの2026年は目標いっぱい気合いいっぱい」とつづり、幾田とのショットを公開した。「去年は働き狂って二人きりで喋る時間も存分には取れていなかったので今一度お互いの考えを共有したりYOASOBIをどんな風に楽し