人生100年時代。折り返し地点である50歳になったら、何かやってみたいことはありませんか？【漫画】『台湾にひとりで１か月住んでみた50歳、セカンドライフ模索中！』を第1回から読むもし、自分のために時間とお金を自由に使えるなら…。50歳を迎えた著者のおがたちえさん。息子の大学受験が終わり、仕事・家事・育児のお母さん業で大忙しだった日々が少し落ち着いた頃、ふと思い出した夢。それは、25年通い続ける大好きな台