プロゴルファーの澁澤莉絵留が自身のInstagramを更新。橋添穂プロとの2ショット写真を公開しました。 「絶対買うやつ」澁澤莉絵留・橋添穂の2ショットにいいねの嵐 澁澤プロは「本日11/20発売のワッグル1月号で付属カレンダーに穂ちゃんと一緒に掲載して頂きました！」とコメントして、写真を公開。 今回、澁谷プロはワッグル1月号の特別付録である「人気女子プロカレンダー2026」に参加。橋添穂プロ