アメリカのトランプ大統領は、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、22日にゼレンスキー大統領と会談する見通しだと明らかにしました。アメリカトランプ大統領「会談はあす行われるだろう」トランプ大統領は21日、滞在中のスイスで記者団に対し、ウクライナのゼレンスキー大統領と22日に会談する見通しだと明らかにしました。両首脳は先月28日にもアメリカで首脳会談を行い、ロシアとの和平案について協議を行っています。一方