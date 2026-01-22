スピードスケート女子の吉田雪乃（２２）＝寿広＝は初めて臨む五輪で５００メートル、１０００メートルの代表をつかんだ。今季は、ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた昨年１２月の全日本選手権の５００メートルで優勝し、１０００メートルは２位に食い込んだ。昨季から急成長中の２２歳は「大嫌い」なスピードスケートを始めて１３年。たどってきた競技人生に、それでも続けている理由がある。いよいよ、吉田の初五