今週の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）は、第16週「カワノ、ムコウ。」を放送中。トキ（郄石あかり）の幼馴染・サワ（円井わん）と、長屋の隣の遊郭で働くなみ（さとうほなみ）の生き様にスポットが当たっている。【写真】「待つけん、ゆっくり考ええだわ」と言ってくれる優しい男、福間「松江新報」の記者・梶谷（岩崎う大）が書いた新聞記事のせいで、トキは町の有名人として担ぎ上げられる。それを知ったサワ