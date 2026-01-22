＜ザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック最終日◇21日◇ザ・アバコ・クラブ・オン・ワインディング・ベイ（バハマ）◇7296ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの最終ラウンドが終了した。日本勢は2人が出場。石川遼は「77」と崩れ、トータル2オーバー・51位タイで終えた。【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼5番でバーディが先行するも6番パー3、7番と連続ボギー。さらに3つ落として迎えた15番では3オ