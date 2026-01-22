広島の床田寛樹投手（３０）が２１日、マツダスタジアムの室内練習場で自主トレを公開し、“脱ツーシーム依存”でキャリアハイの成績を目指すと誓った。昨季を「打者・床田」からの視点で振り返り、ツーシームに頼りすぎていたと自己分析。今季はカーブなど遅球の割合を増やし、より緩急を使った投球をすると意気込んだ。２０２３、２４年の１１勝を超えて、自己最多の白星をつかみ取る。床田らしい自己分析だった。昨季を振り