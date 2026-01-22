北陸地方整備局とNEXCO東日本は、集中除雪のため21日午後8時から実施していた高速道路と国道の通行止めを22日午前7時にすべて解除したと発表しました。 ■通行止めが解除された区間 【高速道路】北陸道：朝日IC～三条燕IC（上下）関越道：六日町IC～長岡JCT（上下）上信越道：長野IC～上越JCT（上下）【国道】国道8号：見附市坂井町～富山県朝日町月山国道17号：南魚沼市五日町～長岡市川崎町国道