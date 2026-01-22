◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・グレートアバコ・クラシック最終日（2026年1月21日バハマアバコクラブ＝7296ヤード、パー72）今季第2戦の最終ラウンドが行われ、25位から出た石川遼（34＝CASIO）は1バーディー、5ボギー、1ダブルボギーの77と崩れて、通算2オーバーで51位に終わった。62位から出た大西魁斗（27＝フリー）は79を叩き、11オーバーで65位だった。