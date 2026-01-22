俳優の松嶋菜々子（５２）が、主演しているテレビ朝日系ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（木曜、後９・００）で、髪形もショートカットに整えて新たな役柄に挑んでいる。俳優デビューから３０年という節目でもあり、出産や育児も経験したからこそ「やっぱりこの仕事が好き」と再認識したといい、先輩俳優から受け継いだ熱い思いも明かした。松嶋らしい落ち着いた丁寧な口調で語り始めた。「正義感が強いとこ