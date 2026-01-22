トランプ発言でドルに買い戻しドル円は１５８円台半ばに上昇＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、終盤にかけてドル高が優勢となり、ドル円は１５８円台半ばまで一時上昇した。グリーンランドを巡る米欧の対立が激化する中、市場は本日のダボス会議でのトランプ大統領の演説に注目していた。大統領は、武力行使は計画していないと述べ、警戒されていたほどの強硬な内容でもなかったことから、市場にはひとまず安心感