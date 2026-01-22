朝のドル円は１５８円３０銭前後＝東京為替 朝のドル円は１５８円３０銭前後、海外市場では、トランプ大統領のダボス会議での演説で、グリーンランド問題について、市場が警戒していたほどの過激さが見られなかったことからドル買いが優勢となり、一時１５８円５０銭を超えるなど、ドル高が優勢となった。 USDJPY158.29