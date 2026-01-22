【韓国】 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）08:00 予想0.3%前回1.3%（前期比) 予想1.9%前回1.8%（前年比) 【日本】 通関ベース貿易収支（12月）08:50 予想3650.0億円前回3167.0億円（3223.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-100.0億円前回629.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 【豪州】 雇用統計（12月）09:30 予想2.63万人前回-2.13万人