日本時間８時００分に韓実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）08:00 予想0.3%前回1.3%（前期比) 予想1.9%前回1.8%（前年比)