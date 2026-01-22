日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3606（+54.0+1.52%） ホンダ1646（+38.5+2.40%） 三菱ＵＦＪ2891（+59.5+2.10%） みずほＦＧ6689（+132+2.01%） 三井住友ＦＧ5488（+93+1.72%） 東京海上5942（+123+2.11%） ＮＴＴ158（+0.7+0.45%） ＫＤＤＩ2666（-3.5-0.13%） ソフトバンク216（+0.7+0.33%） 伊藤忠2068（+18.5