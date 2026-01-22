【本日の見通し】方向性探る展開続く、今日明日の日銀会合も警戒 昨日、海外市場のドル円は１５８円台でしっかりした動きを見せた。注目された世界経済フォーラム（ダボス会議）でのトランプ大統領の演説では、グリーンランド問題での軍事行動は考えていないなどの発言があり、市場が警戒したほどの過激さは見られずドル買いが優勢となった。もっとも、ドル円に関しては、今日から明日公表の日銀決定会合を