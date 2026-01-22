元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２２日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を２日連続で欠席した。玉川氏は２１日の同番組を欠席。羽鳥慎一アナウンサーは「お休みです」と伝え理由を明らかにしていなかった。この日、羽鳥アナは「玉川さんですが今日と明日お休みです」と発表したが理由は明らかにしなかった。代わりに国際情報誌「フォーサイト」元編集長の堤伸輔氏が出