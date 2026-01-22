2022年11月12日に他界した大森一樹監督が企画し、佐々木蔵之介が主演を務めた映画『幕末ヒポクラテスたち』の公開日が5月8日に決定。あわせて特報映像が公開された。 参考：大森一樹監督生前最後の企画『幕末ヒポクラテスたち』2026年初夏公開主演は佐々木蔵之介 京都府立医科大学出身の医者であり映画監督であった大森が手がけ1980年に公開された『ヒポクラテスたち』。彼の母校である京都府立医科大学の学生寮、鴨川沿い