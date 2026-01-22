２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円３０銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円９８銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。 トランプ米大統領は２１日に世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の年次総会（ダボス会議）で演説し、デンマーク自治領グリーンランドの取得に関して即時の交渉