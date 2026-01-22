JR西日本によりますと、きょう（22日）午前6時49分頃、のぞみ2号（東京行き）が徳山駅～新岩国駅間を運転中に異常音が確認されたということです。 列車は停止したのち車両と線路の確認を行い午前7時3分に運転を再開しています。点検の際に、鳥と衝突したとみられる痕跡が見つかっているということです。 この影響で、博多駅～広島駅間の一部列車に約15分の遅れが生じているということです。 【影響区間】山陽新幹線