糖尿病は一度発症すると完治は難しいですが、適切な対処で健康を保つことが可能です。特に合併症は失明や透析、命に関わるリスクを伴うため、進行させないよう注意が必要です。今回は、糖尿病の対処法や注意点について「あおやま睡眠・内分泌クリニック」の和合先生に解説していただきました。 監修医師：和合 健彦（あおやま睡眠・内分泌クリニック） 愛知医科大学医学部卒業。その後、東京医科歯科大学病院、秀和総合病院