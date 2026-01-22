チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が21日に行われ、バイエルン（ドイツ）とユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）が対戦した。就任2年目のヴァンサン・コンパニ監督のもとで安定感と破壊力に磨きがかかっているバイエルン。CLでは開幕から無傷の4連勝を飾り、第5節でアーセナル（イングランド）との全勝対決に敗れたが、前節はスポルティング（ポルトガル）を3−1で下して現在は暫定3位につけている。勝てば決