エレコムは1月20日、巻き取り式USB Type-Cケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリー「DE-C79-10000BK」「DE-C79-10000SV」を発売した。公式オンラインショップでの価格は6280円。●便利な機能と保護機能を各種搭載 持ち運びに便利なストラップが付属新製品は、スーツケースのようなデザインが特徴的な巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー。中国の強制製品認証「CCC認証」を取得しており、中国国内線でも機