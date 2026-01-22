チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が21日に行われ、マルセイユ（フランス）とリヴァプール（イングランド）が対戦した。国内では不安定な戦いが続くリヴァプールだが、CLではアトレティコ・マドリードやレアル・マドリード（いずれもスペイン）らを下し、ここまで4勝2敗という成績を収めて暫定11位に位置。前節は敵地でインテル（イタリア）との名門対決を制し、8位以内に与えられる決勝トーナメントへのストレー