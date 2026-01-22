インテルが世界屈指の守護神に照準を定めた。移籍市場に精通する『スカイ・イタリア』のジャンルカ・ディ・マルツィオ記者は、ネラッズーリがアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスの獲得に関心を示していると報じた。現在33歳のマルティネスは、2020年に加入したアストン・ビラで正守護神の座を確立。アルゼンチン代表では22年のＷ杯優勝に大きく貢献し、同大会のゴールデングローブを受賞した。さらに23年から２年