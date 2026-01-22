広島は２１日、ドラフト４位の工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝が広島市内の病院で検査を受け、「右大腿（だいたい）二頭筋腱（けん）膜部損傷」と発表した。今年の新人ではリタイア１号となった。工藤は１６日に広島県廿日市市の大野練習場での合同自主トレで、今年初めてブルペン入りしていた。捕手を立たせ６〜７割程度の力感で１５球を投げ、存在感をアピール。関係者からも高い評価を受けていた。ただ、前日２０日の合