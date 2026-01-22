KADOKAWAは、2026年1月21日(水)に書籍『金魚鉢ちゃん ずっといっしょのまいにち』(著者：わるるぎ)を発売した。金魚鉢ちゃんは「金魚がくるのを楽しみに待つ金魚鉢」というユニークな設定がXでバズり、SNSを中心に反響を呼んでいるキャラクター。著者のわるるぎ氏がXで投稿している漫画や、カプセルトイなどのグッズでますます人気を集めている。【あらすじ】一人ぼっちの金魚鉢ちゃんのもとへ待ちに待った金魚くんがやってきた！