ゴトウユキコの新作コミックが『マンガ・エロティクス・エフ』に登場。短編読切『うららか』が2026年1月21日正午より公開された。漫画サイト『マンガ・エロティクス・エフ』に、『R-中学生』『水色の部屋』の漫画家・ゴトウユキコが参加。今回公開された新作読み切りマンガ『うららか』は、「マンガ」という共通の趣味をきっかけに、友情だけではない特別な関係へと発展していく、ふたりの女の子たちの物語。57ページものボリュー