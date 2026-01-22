タッカーの打順は「2番か3番を打つのがしっくりきている」ドジャースの大谷翔平投手は、今季も「不動の1番」を任される。デーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、ドジャースタジアムで行われたカイル・タッカー外野手の入団会見に出席。昨季自己最多の55本塁打を放った大谷を、引き続きリードオフマンとして起用する考えを示した。新たな打線の核が加わっても1番・大谷は変わらない。ロバーツ監督は地元局スポーツネット