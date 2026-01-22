中国がレアアースの輸出を規制する可能性が報じられている。EVやハイテク製品の心臓部ともいえる資源だけに、市場の動揺は激しい。「供給網が止まる」という悲観論の一方で、投資家たちの欲望はすでに別の場所へ向いている。「ポスト中国」の技術を持つ企業探しだ。いわゆる「国策銘柄」への買い殺到。だが、この熱狂に素直に乗っかって、本当に勝てるのか。市場がニュースに踊らされている時こそ、プロはまったく別の視点でチャー