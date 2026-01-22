筆者の話です。中学に上がるとき、必死に片付けて手に入れた「自分の部屋」がありました。けれど数年後、その場所をめぐって、心に残る出来事が起こります。 空いた一室 中学に進学するタイミングで、どうしても自分の部屋が欲しくなりました。それまでは個室がなく、リビングで勉強したり、本を読んだりしていました。家の2階には長く物置として使われていた一室があり、私はそこに目をつけたのです。 親に許可を取り、使わ