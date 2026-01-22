客に売春させるためにタイ人女性をあっせんした疑いで、風俗店の従業員らが逮捕された。中国籍で風俗店従業員の周暁羽容疑者や高明容疑者ら6人は、2025年8月から12月にかけて、タイ人の女性をホテルに派遣して客を相手に売春をさせた疑いが持たれている。捜査関係者によると、短期滞在で入国したタイ人の女性らが、在留資格外の業務として店が用意したアパートの一室に住み込み、働いていたという。周容疑者らは、雇い入れたタイ人