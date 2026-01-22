魚沼市で21日、自宅の屋根の上で男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。死亡したは魚沼市の男性（58）です。警察の調べによりますと、21日午後6時半頃、同居する妹と近所の人が男性を探していたところ、屋根の上で仰向けで倒れているのを発見し、通報しました。男性は意識不明の状態で南魚沼市内の病院に搬送されましたが死亡が確認されました。屋根にはしごがかけられ、屋根の上にはスノーダンプがあり、雪