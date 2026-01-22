上り日進〜東名三好を3車線化NEXCO中日本名古屋支社は2026年1月21日、東名高速上りの日進JCT〜東名三好IC間で、片側2車線を3車線に増やす工事に着手すると発表しました。【地図】東名「3車線化」区間を見るこの区間は一日約7万台の交通量があり、平日朝の通勤時間帯を中心に渋滞が年間435回（2025年実績）と慢性的に発生しているといいます。上り坂の手前で速度低下注意の喚起標識を設置するなどの対策を進めてきましたが、さ