国土交通省北陸地方整備局と高速道路各社は、大雪の影響による交通障害を防ぐため、21日(水)夕方から各地で予防的通行止めを実施していましたが、22日(木)朝までに解除したと発表しました。 【通行止め解除区間】 ・北陸道：砺波IC～滑川IC ・北陸道：上越IC～三条燕IC ・関越道：六日町IC～長岡JCT ・北陸道 ：滑川IC～上越IC ・上信越道：長野IC～上越JCT ・国道8号・17号・18号・116号