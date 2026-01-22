北海道・苫小牧警察署は2026年1月21日、暴行の疑いで苫小牧市に住む会社員の男（31）を逮捕しました。男は2025年8月ごろ、苫小牧市本幸町2丁目の路上で、市内に住む土木作業員の男性（30）に対し、顔や尻、足などを複数回、足蹴りするなどの暴行を加えた疑いが持たれています。男性にけがはありません。警察によりますと、男と男性は知人関係で、SNS上で男が男性に暴行していたときのものとみられる動画が拡散されていたということ