お笑いコンビ・空気階段（鈴木もぐら・水川かたまり）がパーソナリティを務めるTBSラジオの冠番組「空気階段の踊り場」の大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」。今回は、空気階段の2人がお笑い芸人・岡野陽一をゲストに招いて、とある「こどおじ＝孤独なおじさん」が体験した、洗濯にまつわる“超サクセスストーリー”をお届けする。※本稿は、TBSラジオ「空気階段の踊り場」『孤独なおじさん、いざゆかん』（ポプラ社）