＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】身体仰け反る強烈すぎる“高速突っ張り”十両経験者の人気力士同士による全勝対決。突っ張りの猛攻に耐えに耐えきった“超人”力士が見事勝利し、熱戦を物語る流血した姿に「よう耐えた」「技術が勝った」とファンが驚嘆した。三段目二十三枚目・花の富士（伊勢ヶ濱）と三段目二十八枚目・生田目（二子山）の一番。“超人”と呼ばれた川副改め花の富士が不屈の闘志