21日午後10時40分ごろ、愛知県岡崎市井沢町の無職山内弘子さん（73）方から出火していると、通行人から110番があった。山内さんの長男と孫の計2人と連絡が取れておらず、地元消防によると、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかった。県警によると、山内さん宅は4人暮らし。木造2階建てが全焼し、山内さんと別の孫1人は軽傷という。