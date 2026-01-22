ジェラルド・バトラー主演『ザ・アウトロー（原題：Den of Thieves）』（2018）の続編映画『アウトローズ』が、2026年1月23日に公開される。 本作は、バトラー演じる型破りな刑事ニックが、強盗犯のドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）を追うなかで、思いもよらぬ危険な計画へと身を投じていくクライム・アクション。2025年1月に全米公開されるや初登場No.1を獲得し、早くも次回作の製作が決定し