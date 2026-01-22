米Metaは1月21日（現地時間）、SNS「Threads」において、来週から全世界のすべてのユーザーを対象とした広告の提供を開始すると発表した。2023年7月のサービス開始から約2年半、月間アクティブユーザー数が4億人を超えるまでに成長したThreadsは、本格的な収益化フェーズへ移行する。Threadsは、Instagramチームが開発したテキスト中心のSNSである。イーロン・マスク氏によるTwitter買収を契機に利用者の“Twitter離れ”が起こった