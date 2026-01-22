寒波の影響で、東海地方は岐阜県や三重県で大雪になり、三重県いなべ市では大雪警報が発表されました。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション 午前5時の積雪は、三重県四日市市で5センチいなべ市で15センチなどと、各地で雪が積もっています。この雪で、先ほど三重県いなべ市では、大雪警報が発表され、夕方まで大雪に警戒が必要です。 東海3県の予想降