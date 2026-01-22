今回、Ray WEB編集部は女友だちに怒られた話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公にはさやという友だちがいて、恋愛相談をされました。脈ありかどうか「正直な意見を聞かせて！」という彼女に対して、主人公はためらいつつも正直に答えます。しかし、その後大変なことになり……。さやの質問に正直な意見を伝えたところ、激怒されて驚く主人公。このあと、主人公は一体どうなるのでしょう！？原案：Ray WEB編集部作