気象台は、午前7時38分に、なだれ注意報を奥出雲町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・奥出雲町に発表（雪崩注意報） 22日07:38時点隠岐では、22日夕方まで大雪に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■奥出雲町□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■海士町□大雪警報積雪22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量30cm■西ノ島町□大雪警報積雪22日夕方にかけて警戒1