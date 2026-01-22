【エルサレム共同】パレスチナ通信は21日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ各地を攻撃し、記者3人を含む11人が死亡したと報じた。トランプ米政権がガザ和平計画の「第2段階」移行を発表した後もイスラエル軍の攻撃は続いている。ガザ保健当局によると、昨年10月の停戦発効後の死者は460人以上、2023年10月の戦闘開始後の死者は7万1500人を超えている。イスラエルとイスラム組織ハマスは昨年10月、和平計画「第1段階」に