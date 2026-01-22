【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比17銭円安ドル高の1ドル＝158円27〜37銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1682〜92ドル、184円95銭〜185円05銭。グリーンランド領有を巡り、トランプ米大統領が欧州への追加関税撤回を表明。投資家のリスク回避姿勢が和らぎ円売りドル買いが優勢となった。